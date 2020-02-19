嘉義縣政府教育處日前已展開校園一連串防疫工作。（縣府提供／呂妍庭嘉義傳真）

開學在即，嘉義縣除展開各級學校的消毒工作，也緊急採購耳溫槍，要趕在開學前配發到各校，為讓進入學校學生有效分流，嘉縣教育處針對每名學生將配發體溫紀錄卡，由家長在家先自行量測，教育處長陳添丁認為，讓家長負責第一層把關，可減輕大型學校師長的負擔，也能避免感染源進入教室。

陳添丁說，因新冠肺炎疫情導致額溫槍一槍難求，教育處在保證每校一定有1支耳溫槍的前提下，日前已採購50支耳溫槍配發到幾所人數較多的學校，近日又追加300多支，希望在開學前讓防疫物資全數到位，同時也要求各校每天定期針對學生經常接觸的物品或熱點進行消毒，落實防疫工作。

鑑於校園屬開放性質，不少社區民眾把校園當運動空間，縣府教育處要求學校進行道德勸說，以設立看板等方式，呼籲民眾自我約束，不要接近教學區，如身體不適就不要進入校園，另所有訪客進入校門就要量體溫，藉此降低傳染的風險。

(中時 )