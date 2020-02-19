歌詩逹郵輪取消3月行程聲明。（歌詩逹郵輪提供）

新冠肺炎疫情導致英國籍鑽石公主號郵輪成為國際間確診、感染人數最多的「疫區」，荷蘭籍威士特丹號漂流海上兩星期。有鑑於此，義大利歌詩逹郵輸公司今天發聲明，宣布取消旗下歌詩達新浪漫號及歌詩達威尼斯號3月份從台灣母港出發的所有航程，並開啟相關退票（款）程序。

具有百年歷史的義大利歌詩逹郵輪公司表示，目前新冠肺炎疫情狀況及相關地區的政策尚未明朗，為顧及遊客相關權益，故很遺憾地宣佈取消從台灣母港出的行程。

針對搭乘2020年3月31日前出發航次的旅客，全額退還船票及港務稅，需要退票旅客可於即日起洽詢原訂購旅行社並提供相關旅遊文件以處理後續退款事宜。

有鑑於近期新型冠狀病毒肺炎疫情的迅速發展，為了保障全體遊客與工作人員的安全與健康, 歌詩達郵輪持續加強防疫措施，以確保所有旅客與工作人員的最大安全保障。

聲明中也明確指出，在全球營運的任何歌詩達郵輪已暫停接收特定人士（不論國籍）登船，包括出發前14天內曾經出入、途經或停留中國大陸、香港、澳門地區的遊客及工作人員，以及出發前14天內曾接觸已確診或疑似感染新型冠狀病毒肺炎的旅客及工作人員。

(旺報 )