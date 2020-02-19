糖廠將4種不同車型的五分車串聯行駛，供鐵道迷拍照。（台糖公司雲嘉南區處蔗埕園區提供／張毓翎嘉義傳真）

水藍色的巡道車208號及深藍色的小客車206。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

平時行駛的五分車之內燃機車頭及黃、紅、白的巡道車252號。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

耗資上百萬元修復的編號650蒸汽火車，擺在園區內供民眾拍照。（張毓翎攝）

六腳鄉蒜頭糖廠的懷舊五分車，帶領遊客以車站為起始點，行駛至廠區外嘉義高鐵的方向，深入嘉南平原，欣賞沿線景致；近日糖廠有開放民眾預約搭乘限定版的五分車，將4種不同時期及車型的五分車串聯起來，一趟約2小時，停留各景點時間拉長，讓遊客有更多充足的時間拍照留念，享受這趟美好、悠閒的遊程。

18日有民眾目擊不同車型的五分車行駛在蒜頭糖廠，紛紛拿起手機錄影、拍照。台糖公司雲嘉南區處蔗埕園區主林春成表示，當天有一群30多人的鐵道迷事先預約搭乘限定版五分車，園區特別安排不同的遊程，拉長原本五分車一趟約35分鐘的時間，並將4種不同車型的五分車串聯行駛。

林春成說，園區利用平時行駛的五分車之內燃機車頭，讓水藍色的巡道車208號、黃、紅、白的巡道車252號及深藍色的小客車206號運行；據了解，早期的居民會搭乘小客車上、下學，糖廠員工則會開著巡道車巡視鐵路有沒有壞掉，糖業沒落後，許多車廂都無法使用，現今僅存可行駛的車廂都非常珍貴。

蒜頭糖廠五分車站建於1930年，見證了台灣糖業發展歷史，並被列為縣定古蹟，園區內陳列著各式各樣的特色車廂，並推廣體驗五分車的遊程，繞行廠內景致，如工廠設施、歷史建物等，全程共5.3公里；林春成說，每天五分車上午10點、下午3點準時發車，若民眾想預約搭乘限定版的五分車，可撥打05-3800735、05-3800741專線。

(中時 )