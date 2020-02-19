由行政院、桃園市政府及社企流等單位共同舉辦的第三屆亞太社會創新高峰會將於5月在桃園市展開，桃園市長鄭文燦與行政院政務委員唐鳳今（19）日前往位在台北市的「社會創新實際中心」，宣布活動起跑；鄭文燦致詞指出，桃園市是市民結構最年輕的直轄市，今年藉著舉辦高峰會與社企界關注的議連結，未來也將持續推動社會企業創新。

亞太社會創新高峰會今年邁入第三屆，將邀請多位國際講者參與，於5月16、17日在中央大學共同探討亞洲重要的社會議題；唐鳳說，本次會議將承襲過去兩屆奠定的社群能量，以「想響亞洲」為題，盼能「想」像亞洲未來社會創新影「響」力，透過社企界、桃園市政府與中央各部會合作，發掘台灣的社會創新經驗。

桃園市市長鄭文燦表示，桃園市擁有全國第二年輕的人口結構，也是六都之中市民平均最年輕的都市，他曾承諾將打造桃園成為「社企之都」；桃園是第一個設立青年事務局的都市，過去曾推出各項提供社會企業發展的政策，市府人員指出，希望今年藉由舉辦高峰會，能與社企更深地連結，並邀請桃園在地社會創新組織參與。

(中時電子報)