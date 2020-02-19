嚴防新冠肺炎疫情，衛生福利部規定凡有中港澳地區旅遊史民眾，皆須進行居家檢疫，14天內不得外出，然而苗栗縣仍有3個案違規趴趴走，其中1女子至住家附近買咖啡、1男子開車載家人至公家單位，皆遭開罰1萬元。

苗栗縣衛生局表示，目前縣內3案違反居家檢疫規定，2案已開罰、1案則正依流程查處；開罰的2案其中之1，該女子從澳門返台後實施居家檢疫，但她仍外出至住家附近便利商店買咖啡；另名從上海返回的男子開車載家人至公家單位，雖未下車但離開住所仍屬違規，皆開罰1萬元。

而第3案違規女子離家辦事，正依流程查處，尚未開出罰單；衛生局強調，3起案例離家時間皆不長，且由於皆配有電子監控防疫手機，一離開住所立即發報給衛生局、民政處、警局，有關單位迅速將個案帶回並進行查處。

衛生局強調，按傳染病防制法規定，居家檢疫14天者，若違規外出可處以1至15萬罰款，居家隔離14天者違規，則可處以1至30萬元罰款，盼民眾能遵守規定，勿成為防疫漏洞。

(中時電子報)