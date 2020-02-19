王彩樺19日年後開工首錄華視《黃金年代》，對於近期「新冠肺炎」疫情蔓延，女兒又將開學，當媽媽的人難免會擔心，「增強免疫力很重要，還要勤洗手。」聽到劉真傳出因心臟問題住院，目前進入裝葉克膜狀態，王彩樺驚訝之餘，不禁紅了眼眶的說：「真的假的？阿彌陀佛！希望沒事。」

王彩樺直說聽到消息非常意外，之前辛龍才來上過她主持的《女王當家》節目，本來也邀了劉真，但因檔期沒有喬到才作罷。聽到劉真裝葉克膜的消息，王彩樺坦言非常擔心，「她都有在運動，怎麼會這樣？我有去她那邊練過舞，她是個很親切、很溫暖的人。」

趁著年假帶女兒出國玩，但王彩樺因為有舞台劇要接著演出，就算出國都一樣是勤奮的背劇本。對於疫情，她表示自已一直很注意身體狀況，定期做健康檢查，「我是健康乖寶寶，定期都有在做健康檢查。」對於口罩之亂，她透露自己因為是藝人本來就有準備一些口罩，所以沒有特別去搶，夠用就好。自己平常也會吃維他命、薑黃養身。

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(中時電子報)