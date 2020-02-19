香港媒體大亨黎智英2001年將狗仔文化帶進台，並在台灣創立《壹週刊》，開啟台灣八卦新聞之先河，但不敵數位化的影響，繼2018年3月14日紙本停刊後，今天（19日）更驚傳雜誌社將於2月底吹熄燈號，且《壹週刊》內部主管均已收到此訊息。不過，CTWANT向《壹週刊》總編輯邱銘輝求證此事，對方疑似關機無法取得回應。

根據內部人員向CTWANT透露，今天高層主管接收到訊息表示，由不堪長期虧損，在與壹傳媒行政總裁張劍虹詳談後，決定《壹週刊》雜誌社將於2月底結束營運，明天將由總編輯邱銘輝向全體員工宣布此消息，詳細關於員工後續的去留、資遣費等事宜也將一併宣布。

2001年5月31日發行創刊號的《壹週刊》，首發就以當時總統陳水扁之女陳幸妤及準女婿趙建銘的私生活打響名號，之後2003年5月2日黎智英再發行《蘋果日報》，從此在台灣站穩媒體大亨的地位，但隨後也引發對於媒體過度窺探公眾人物私生活、報導內容誇大聳動等爭議，連模仿節目都調侃壹傳媒的新聞是「醜聞加緋聞」、「摧毀偶像藝人」。

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(中時電子報)