南投縣衛生局人員針對計程車的防疫，示範如何擦拭車內椅背。（楊樹煌攝）

新型冠狀病毒肺炎升溫，加上中部地區有白牌車司機出現死亡首例，造成人心惶惶，南投縣副縣長陳正昇今19日帶領縣府衛生局及南投監理站，於三友計程車行舉辦計程車防疫消毒示範宣導，司機們都踴躍配合，期能提供民眾更安全、安心的乘車環境，共為防疫盡點心力。

「出車前後都消毒，您我乘車都安心」，陳副縣長說，計程車是大眾運輸工具之一，密閉狹小空間，消毒更為重要，尤其車內椅背、把手、安全帶扣環等，最有污染疑慮，為讓乘車民眾安心搭車，確保司機健康，計程車宜確實做好防疫消毒，也是防疫最重要一環。

陳副縣長並呼籲計程車司機，出車前要以75％酒精做好雙手清潔及量測體溫，並全程配戴口罩；因車內屬密閉空間，空調開放外部空氣循環，讓空氣流通相當重要，如有發燒或呼吸道症狀，應馬上暫停營業，迅即就醫。

在防疫消毒示範宣導中，衛生局防疫人員也教導計程車司機們如何泡製漂白水，及必要清理的重點位置，也即乘客常觸摸區域，必須進行全面消毒，才能確保自身和乘客的安全，讓大家都安心。

衛生局也提醒計程車業者，消毒擦拭前應將表面有機物清除乾淨，使漂白水有充分作用。且漂白水 不要與其他家用清潔劑一併或混合使用；並在通風良好處配製和使用漂白水，未稀釋的漂白水應置於陰涼處。稀釋的漂白水應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時之後應丟棄。

(中時 )