「前女F4」成員劉樂妍，近年演藝重心都放在大陸，不過政治言論常引發網友議論，日前她在臉書貼出新聞報導，內容提及將「廢除停保制度」，她先是表示對此政策舉雙手支持，接著怒斥許多「停保又復保」的人根本是「垃圾」。

劉樂妍貼出新聞報導，內容提到「每年回國復保，出國又停保，人數約莫6萬人」，對此她表示贊成此政策實施，先是表示在大陸4年健保費没有停過，對於之前嗆她返台爽用健保的人，她則是反擊：「我什麼都有資格用，真的好想爽用健保怎麼辦呢？交了這麼多錢，交了4，5年用不上呢」，接著怒嗆：「平常健保都停保，只有回台才短暫復保看病的人，這些人垃圾死了，就別讓他用」，更呼籲民進黨趕緊實行此政策不要手軟。

劉樂妍臉書全文。（圖／劉樂妍臉書）

對此網友留言嗆聲：「建議第一個就先停掉你和黃安的」、「台灣健保那麼不好，可以放棄台灣國籍，反正沒有差你一個」、「是什麼讓你不敢改國籍阿，台灣人」。

(中時電子報)