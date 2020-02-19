新冠肺炎肆虐，防疫警民齊心協力，中市南屯區惠中里里長曾善體恤員警執勤辛勞，日前特地自掏腰包，買了一大瓶可稀釋的消毒水送到大墩派出所，讓該所能夠常保環境衛生安全，保護員警也保護洽公民眾。

新冠肺炎疫情越演越烈，造成世界大恐慌，各國紛紛限制疫區旅客入境，但台灣地理位置鄰近大陸，民眾往來頻繁，防堵疫情擴散，中市警局第四分局大墩派出所，除於駐地門口張貼防疫宣導海報外，也加強駐地環境的消毒清潔，但員警出勤或站櫃檯，接觸民眾包羅萬象，更增防疫缺口，為防範未然，目前執勤員警，均須配戴口罩，並備有消毒酒精與額溫槍使用。

轄區內的惠中里長曾善，體恤員警執勤辛勞，日前特地買了一大瓶可稀釋的消毒水送到大墩派出所，讓員警們能夠時常維護派出所及民眾洽公區等周邊環境衛生，連執勤時的隨身裝備也能常常擦拭與消毒，希望略盡棉薄之力協助員警防疫，第一線執勤員警身體健康了，才能進而守護地方治安。

大墩派出所所長葉信良表示，感謝里長暖心力挺，作為警察堅強有力的後盾，同時呼籲：「民眾應勤洗手、注意環境衛生清潔、出入公眾場所應戴口罩、不生食肉品，落實個人防疫措施及自主管理，全民共同為防疫努力！」

(中時 )