大台中警察之友會第一辦事處繼中站長張仕宗（左2）捐贈「夾燈」，解決員警晚間取締交通違規的安全問題，第一警分局長孫太康（右1）感謝致意。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

員警晚間取締交通違規，在路旁開單、還要邊拿手電筒照明，相當不便且危險。大台中警察之友會第一辦事處繼中站長張仕宗發想，以「夾燈」夾在帽沿即可解決值勤的照明問題，19日捐贈60個「夾燈」，讓員警夜間執勤更加便利及安全。

張仕宗是台中犁記餅店負責人，平日熱心公益，有人暱稱「餅哥」，他日前晚間行經中山綠川路口時，發現有繼中派出所員警站在路旁執行交通違規取締時，一隻手開單時，另一手還要拿著手電筒照明，還要不時注意往來車輛狀況，不僅辛苦且危險，他返家後，想出解決員警夜間執勤不便及危險的「夾燈」方案。

張仕宗表示，員警只要將燈夾在帽沿，做為出勤時的照明，方便又安全，他主動跟繼中派出所所長楊明勳聯絡，並捐贈 60 個「夾燈」，希望為辛勞執勤的警察同仁加油打氣。

拿到「夾燈」的王姓巡佐表示，他已有輕微的老花眼，晚上值勤開單時常看不清楚，以夾燈增加明亮度相當實用，且夾燈有紅、藍燈變換功能，具有警示效果，能避免執勤時發生意外事故。

分局長孫太康及繼中派出所所長楊明勳對「餅哥」的創意及捐贈裝備義行均表示感謝，並指出，警方一定會竭盡心力維護社會治安、交通及為民服務工作。

(中時 )