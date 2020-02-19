新冠肺炎防疫全民動起來，為使防疫物資能有效運用分配，法務部廉政署責成各政風機構提醒並叮嚀各機關注意相關的物資發放作業流程，避免爭議事件發生。

廉政署表示，各政風機關執行防疫訂有三部曲，分別是「先提醒」，提醒各機關防疫物資發放應依「物品管理手冊」規定辦理；「做管理」，依「物品管理手冊」第18點，由物品管理單位完成登記，送交保管或使用單位簽收，登錄管理；「要檢核」依「物品管理手冊」第36點，定期或不定期由相關單位共同檢核。

廉政署指出，將請政風機構以「叮嚀、提醒、關心、協助」的角色，提醒機關、學校等業務單位注意法令遵循，於發放前，建立領用登記機制；在發放中，則應公開資訊，便利民眾領取；發放後，則將紀錄留存，以備澄清，降低外界疑慮，讓物資的分配使用流之有向，避免發生爭議事件。而如果知悉不當的截留、囤積防疫物資情事，也將依法處理。

(中時 )