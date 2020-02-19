苗栗縣職業安全衛生家族共有20家廠商加入，廠商代表在成立大會上簽名加入。〔謝明俊攝〕

苗栗縣職業安全衛生家族成立，苗栗縣長徐耀昌與華夏公司副董事長林漢福率先簽名加入。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府為推廣職業安全健康文化，與勞動部職安署一起推動企業職業安全工作，並在19日下午成立苗栗縣職業安全衛生家族成立大會，苗栗縣長徐耀昌親臨主持，特別聘請華夏海灣公司擔任領頭羊，借重華夏過去經營50年以來，對員工職安工作的經驗，希望發揮「大廠帶小廠」的功能，讓苗栗企業職安工作更上一層樓。

苗栗縣政府19日成立的職業安全衛生家族，除了華夏海灣公司以外，還有另外20家竹南、頭份在地企業廠商，徐耀昌在成立大會中致詞時，就推崇華夏海灣公司是苗栗縣內最具規模的石化工業之一，對環境維護甚為重視，熱衷公益活動，請華夏公司來擔任領頭羊的角色，共同來帶領其它中小企業共同重視員工職業安全及權益。

苗栗縣政府為了加強縣內企業廠商重夠提昇勞工職業安全，特別與勞動部職業安全衛生署推動成立「苗栗縣職業安全衛生家族」期望透過大企業的管理經驗，來帶動中小企業提昇對所屬員工相關安全衛生權益，而華夏公司一向積極推行製程安全管理、職業安全衛生管理系統、溫室氣體管理及能源管理等，並善盡企業社會責任，在安全衛生、環境保護及社會關係等3個層面上，達到三贏目標，因此才特別指定華夏公司擔任安衛家族的核心廠商，透過安衛家族的平台，提昇家族成員安衛管理能力、改善作業環境，以減少職災發生。

苗栗縣長徐耀昌代表頒發感謝狀給華夏公司副董事長林漢福。〔謝明俊攝〕

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