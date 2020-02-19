因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院長蘇貞昌今天上午拍板特別條例名稱為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條條文，條例施行期間自2020年1月15日起至2021年6月30日止，特別預算規模600億元，以移用前年度約360餘億歲計賸餘支應，其餘舉借債務支應。防疫津貼確定納入，對於居家隔離或居家檢疫者將予以補助，發放每日的生活津貼。

草案也明定，針對防疫假如居家隔離或居家檢疫14天或需照顧被隔離的家人，企業如果給薪，給薪的部分無論全薪或半薪得納入200％的營所稅減除額度。另外，若散播疫情假訊息，可適用刑法，最高處三年有期徒刑。

蘇揆今天上午聽取特別條例最後版本，中午再由相關部會修正文字，經確認後，草案內容大致底定，行政院發言人Kolas Yotaka表示，立法目的是為針對新冠肺炎疫情對我國的經濟、社會衝擊提出因應之道。

Kolas指出，特別條例所訂定的特別預算規模為600億元，以移用前年度約360餘億歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應。其草案內容包括對防疫的規定、從事防疫的醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等等，內容涵蓋面廣。

因疫情特殊，草案規定，若散播疫情假訊息，可適用現行刑法或傳染病防治法等相關罰則，最高罰300萬元或最多關三年。

官員指出，這是因為刑法與傳染病防治法都有散播假訊息相關罰則，但傳染病防治法為特別法，一般散播疫情假訊息，罰則將優先適用傳染病防治法；特別條例則是考量在特殊防疫期間將刑法整合並用，讓法官有裁量權，可以決定怎麼罰，強化防制假訊息。

(工商 )