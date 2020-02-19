因新冠肺炎延後的開學季將屆，新光人壽19日宣布，祭出限時低利保單貸款，只要新增貸金額逾5萬元，30天內借款利率只要1.5％，應是目前市場最低保單借款利率，新壽表示是回饋保戶，因應保戶要繳交學費的短期資金需求。

一般保單貸款都是依保單預定利率加碼，目前多在3~7％之間，保戶早期投保的保單只要有保價金、可借額度，即可隨時動用，隨借隨還，不用去銀行申請小額信貸等。

壽險公司在開學季、年關、報稅月等多會祭出限時限量的保單貸款專案，以較低利率鼓勵保戶動支，但多不會太長，一般是1到3個月內，之後就會恢復原本的借款利率，否則壽險公司將不符資金成本。

新壽這波是從本月18日到3月20日，保戶只要有可動撥的保單貸款額度，新借款金額逾5萬元，就可有30天內利率1.5％的優惠，主要因應保戶在開學季時可能要繳交學費，臨時有一筆短期資金需求，即可用優惠利率回饋保戶，對新壽而言，也可去化現金，若存在銀行利率可能只有0.1％，短期內即便借款利率1.5％，依舊可提高現金的收益率。

年息1.5％，借5萬元，一個月利息僅62.5元，且保單貸款若暫時無法還息，時間長達一年，逐漸增加的利息要等到滿二年才會滾入本金一起計息。 且新壽這波有祭出新冠肺炎的保戶協助措施，即保單借款的保戶若不幸罹患新冠肺炎，借款利息可緩繳六個月，例如動用此優惠利率，第一個月利率1.5％，第二個月就恢復原借款利率，但若有困難，這些借款利息可暫緩六個月還款，但若保戶只是不方便出門，亦可透過轉帳還款。

圖說：新光人壽因應開學季，祭出30天市場最低保單借款利率1.5％。

(工商 )