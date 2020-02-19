中央流行疫情指揮中心先前在14日宣布，日本近期陸續發生感染源不明個案，恐已出現隱性社區傳播，因此提升日本的旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。衛福部長陳時中今（19）日被日本媒體問及是否再提升等級時，他表示正考慮中。

根據指揮中心統計，新冠肺炎在國際間累計951例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號531例、新加坡81例、香港62例、日本59例及泰國35例為多；病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例。全球已逾72國實施中國大陸旅遊限制措施。

由於今天下午日本厚生勞動省公布鑽石公主號遊輪的確診國籍，共27國人士感染，以日本247人最多，當中台灣人的確診人數，更從4人增至5人。陳時中表示，由於疫情時序變化，正考慮提升日本的旅遊疫情建議，有最新狀況將立即公佈。

根據疾管署官網顯示的旅遊疫情建議，目前我國將日本、泰國並列為「第一級注意（Watch）」，新加坡列為旅遊「第二級警示(Alert)」地區，民眾赴當地須採取加強防護。而大陸、港澳地區被列為「第三級警告(Warning)」，建議避免至當地任何非必要旅遊。

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