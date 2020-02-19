ATP里約公開賽今天出現一場相當瘋狂的比賽，巴西地主選手懷爾德（Thiago Seyboth Wild）和西班牙籍對手佛基納（Alejandro Davidovich Fokina）一場歷時將近4小時的比賽出現了下手發球（underarm serve）、觀眾被激怒及選手互嗆等插曲，讓美國Yahoo運動網用「失控」形容這場比賽。
ATP TV分享了這場比賽部分畫面，可見佛基納先在比賽中使出下手發球，已經開始讓觀眾有點不開心，隨後佛基納又有一球朝懷爾德身上強力扣殺，讓地主球迷更加憤怒，第三盤佛基納又採取下手發球，儘管懷爾德沒準備好回擊，主審仍判這次發球有效，佛基納便以「愛司球」拿到分數，這樣的情況再度點燃部分觀眾的怒火、狂噓佛基納。
懷爾德氣憤地向主審抗議，接著也朝佛基納發火，兩位選手就在網前爭吵，甚至也跟場邊前排雙方的加油團互嗆，最終懷爾德5比7、7比6（7比3）、7比5結束這場3小時又49分鐘的比賽。
賽事主播表示，佛基納採取下手發球後，可以透過嘲弄感受到觀眾的不滿，「2019年我們看了很多下手發球，感覺這重新變成一種風潮。」另一位球評則說：「或許澳洲選手基瑞歐斯會很驕傲。」
許多選手會在接發球時站在底線後面比較深的地方，基瑞歐斯去年澳網就用過下手發球讓對手措手不及，甚至去年3月他對上前世界球王納達（Rafael Nadal）也採取這種發球方式，讓納達爾頗有微詞，瑞士天王費德勒（Roger Federer）認為下手發球確實可以是比賽策略之一， 選手們不必為了嘗試不同的戰術而羞愧。
(中時 )
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