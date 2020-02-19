日前高雄市議員康裕成於臉書社群上炮轟高雄市政府建造的十全滯洪池竟在晴天積水盈尺，恐滋生蚊蟲，且愛河上游竟呈現乳白色，水質明顯被污染，轟「韓市府螺絲掉滿地」，對此市府水利局發出聲明，表示十全滯洪池非乾式滯洪池。

位於三民區的十全滯洪池分成地下滯洪池及景觀戶外公園滯洪，共可蓄洪6萬噸，原為改善寶珠溝的通洪能力，但在開挖階段就遇到了地下水湧出問題，因此於戶外公園低窪處設置生態池供地下水湧出後，再排入地下滯洪池流入抽水站集水井，最後藉由抽水設備排出，同時為避免停車場積水，停車場區域雨水全數都流入地下滯洪池內，此外，滯洪池平時都會有常水位，不屬於乾式滯洪池，因此議員康裕成看到的積水盈尺，屬正常現象。

對於康裕成議員的指控，高市水利局澄清該積水為地下水不斷湧出排入滯洪池導致，豪大雨期間會預先將常水位排出，提供更大蓄洪空間供防洪操作，且滯洪池會定時投藥，絕不會有登革熱疫情發生，因此議員看到的積水為平時維護操作階段正常現象，未來會配合情形調整操作方式。

(中時 )