新冠肺炎升溫，人心惶惶，許多人寧願宅在家，也不想出門。疫情連帶影響餐飲、觀光旅遊業，初估全台相關產業恐損失5000億元。這陣子餐飲業這也推出外帶、優惠。位在新北板橋的景觀餐廳也推出套餐行是的商業午餐，菜色有炸豬排川味椒麻米線、泰式香辣打拋豬燴飯等，除可在餐廳享用，也有提供滿額外送。

Mega 50的「Asia 49亞洲料理及酒廊」主廚王鐘賢，根據以往商業午餐點用率數據，歸納出顧客偏愛的菜式，設計了12款全新選項，每款皆含主餐、開胃菜及飲料，維持199元起售價。菜色有韓式泡菜豬肉年糕、泰式香辣打拋豬燴飯、冬蔭功香辣海鮮米線、味噌烤鮭魚佐泰式青木瓜沙拉及椰漿燉飯等。

Asia 49-冬蔭功香辣海鮮米線。（圖取Mega 50官網）

此商業午餐於2月24日起每週一至五之11:30至14:00供應，可供外帶或外送，免收服務費，然外送單筆訂餐須滿2000元、且距離餐廳五百公尺內，可享送餐到府。

Asia 49-日式炸牛排飯佐金桔蘿蔔泥。（圖取Mega 50官網）

此外，Mega50旗下的粵菜餐廳《望月樓》菜色包含煲湯、燒臘、生猛海鮮等。此餐廳於2月24日起之平日午晚餐(港點除外)亦可供外帶或外送，免收服務費，惟單筆訂餐金額須滿2500元、且距離餐廳五百公尺內，可享送餐到府。

Asia 49-炸豬排川味椒麻米線。（圖取Mega 50官網）

目前新冠肺炎仍來勢洶洶！也提醒大家，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己。也要勤洗手、多運動，增加自己免疫力，也盼疫情早日平復，回復安全平穩生活。

(中時電子報)