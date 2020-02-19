新冠肺炎疫情在日本境內持續延燒，東京、神奈川縣、北海道、和歌山、愛知縣等各地不斷傳出新確診病例，19日北海道增至4例，神奈川相模原市的相模原中央醫院發生院內感染，除日本第1個死亡病例外，還有護士確診感染，19日又增2例。

北海道19日公布，札幌市有1名40多歲上班族感染新型冠狀病毒，他於8日出現倦怠感等症狀，隔天開始發燒，13日、15日就醫並無發現異常，17日因症狀未改善再次就醫時出現肺炎症狀，18日確診，目前在市立札幌醫院治療。

19日還有1名住在道南的60多名日本人也確診感染，北海道傍晚將公布這名患者的感染情況。繼來自湖北武漢的大陸女性(已返國)、家住札幌市內的50多歲日本男性確診後，北海道確診病例增至4例。

50多歲男性2月14日確診後現在已裝人工呼吸器，症狀嚴重，他本人已無法說話，但相關人士表示，他於1月中旬曾赴大阪出席會議。北海道現在鎖定與男性接觸過的43人進行病毒檢查，目前沒有人出現陽性反應。

札幌市政府表示，這次可能是社區感染的案例，有可能在市區擴大感染，所以決定公布。

神奈川縣相模原市的相模原中央醫院19日又有1人確診。日本第1個死亡的80多歲女性曾在這家醫院治療，之後40多歲女護士也遭感染，19日又傳出該院的80多歲和70多歲患者已確診。80多歲男性因有宿疾於2月6日住院治療，17日發燒後被診斷是肺炎，18日確診感染。相模原表示，這兩名男性與死亡的女性和護士都沒有接觸，因此沒有做病毒篩檢。

(中時電子報)