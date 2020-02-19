九德國小「2020筆鼠迎春e在藝起」，放上一枝筆，希望各位學子學業一帆風順。配上客家花布，增添濃濃的本土特色。再搭配上Line 貼圖小燈，讓大家都洋溢在幸福快樂的感覺裡。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

龍海國小的「浩瀚書海~魚躍學習」，龍海的校長是龍、老師是海、學生是魚，每次魚游錯方向，龍和海都會引導他，快樂學習，多元成長。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

走訪2020台灣燈會后里森林園區-花燈競賽燈區，可觀賞到來自全國各地的燈藝高手，極富巧思的以2020全國花燈競賽主題-鼠年生肖、觀光特色、城市願景、低碳永續、產業科技、美食文化、友好城市、樂農花博、族群融合、民俗文化等主題進行創作，精彩萬分。

教育局指出，依十二年國民基本教育《國語文課綱》揭示，「識字與寫字」為國語文科「學習表現」之一。識字乃是文字學習的基礎部份，而書法教學則是文字學習的藝術表現。「書法」之美涵括文字、線條與布局，兼具溝通表達等效果；「書法」亦可為研究書寫者心理與性格的工具。

於2020台灣燈會-花燈競賽燈區中，能看到好幾座具書法藝文氣息、飄逸仙氣的花燈，如由烏日區九德國小製作的｢2020筆鼠迎春e在藝起」、龍井區龍海國小創作的｢浩瀚書海~魚躍學習」、市立日南國中設計的｢玉壺光轉漾台中」，以及法務部矯正署岩灣技能訓練所的｢鼠來運轉」…等花燈。

烏日區九德國小張維娟老師說，在這曙光乍現的鼠年之初，學校師生們製作了一枝吉祥的「筆燈」，寓意凸顯學校書法課程特色，在玩偶服飾上佐以客家花布，以增添濃郁的本土風情，更搭配一系列Line貼圖小燈，讓大家都洋溢在幸福快樂的春風裡！

法務部矯正署岩灣技能訓練所「鼠來運轉」，以平蘋安鼠為主題，輔以轉動的風水摩天輪(轉運站)，希望庚子年能四時無災、八節有慶，花開富貴、財源廣進。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

龍井區龍海國小的作品為一正在開啟的書本，工整撰寫藏頭詩「龍潛九江養精銳，海闊天空任意飛；國家棟樑代代出，小株栽植辛勤培。」，欲藉此表達師長們對莘莘學子的疼惜與期盼，希望學生們能博覽群書，享受閱讀的樂趣，進而成為終身學習者。

而由岩灣技能訓練所收容人精心製作的｢鼠來運轉」作品，係以平安鼠為主題，並以優美的書法寫下祝福語，藉由轉動的風水摩天輪(轉運站)，希望在這庚子年裡能四時無災、八節有慶、花開富貴、財源廣進。

市立日南國中欲藉由｢玉壺光轉漾台中」花燈，展現自然與人文、傳統與現代交融的美，呈現臺中市具多元豐富的文化特質，歡迎大家光臨2020台灣燈會。

台中市政府教育局楊振昇局長表示， 2020台灣燈會將展至2月23日，竭誠邀請民眾把握時間至后里森林園區-花燈競賽燈區，親身感受，書法與花燈兩大傳統藝術碰撞之下，所迸發出來的璀璨與絢麗火花。

(中時 )