梧棲童綜合醫院添防疫生力軍，引進全球唯一紫C光智駕殺菌機器人。（陳淑娥攝）

梧棲童綜合醫院添防疫生力軍，引進全球唯一紫C光智駕殺菌機器人。（陳淑娥攝）

國內首例新冠肺炎死亡病例引起人心惶惶，台中市梧棲童綜合醫院添防疫生力軍，引進全球唯一紫C光智駕殺菌機器人，進行自主式移動消毒計畫滅菌效能，細菌培養檢出率降低7成以上，副院長吳肇鑫表示，「見光死」是新冠病毒致命弱點，智慧消毒機器人讓防疫沒死角。

童綜合醫院從2019年起與友信醫療集團合作，運用從丹麥引進全球唯一「北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人」進行4個月臨床實測，經由人機協作規畫路徑「自主式移動消毒計畫」滅菌效能。

感染科高智泉主任表示，醫院分別在手術室內麻醉機、電燒機、病床頭尾等處貼上能量貼片，經由14分鐘自主式移動紫外線曝曬，發現紫外線累積皆可達1000(J／m2)，可破壞病菌基因鏈結，例如白色念珠菌(920J／m2)、冠狀病毒(84J／m2)⋯，皆達到99.99％消毒成效，同時細菌培養檢出率降低77％，加護病房經過同樣時間消毒，檢出率降幅亦達83.5％。

高智泉指出，以往醫院除人工擦拭消毒外，皆會使用「定點式紫外線消毒機器」，透由紫外線光累積破壞病菌基因鏈結，抑制病菌活性達到消毒效果。但定點式紫外線消毒機器容易因距離漸遠而影響能量累積效力，智慧駕駛紫外線消毒機器人則解決固定式消毒無法有效覆蓋紫外線能量弱點。

友信醫療集團表示，「北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人」擁有二個優勢，第是「高效移動性」，機器人目前是市面上唯一自駕移動型，電量可使用120分鐘消毒行程，可執行8至10間病房消毒，且紫外燈設備高於市面5倍功率；第二個是「人機協作的客製路徑規畫」，藉由路徑設定讓消毒機器人自走移動和動態駐留，有效解決固定式侷限。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，防疫就是面對看不見敵人（病毒）的艱困戰爭，「智能化防疫」是醫院致力推動高品質醫療服務重要一環，面對狡猾病毒，「見光死」是新型冠狀病毒致命弱點，「超紫C光智慧駕駛紫外線消毒機器人」讓防疫沒有死角，5倍功率紫外燈消毒，更不容許有漏網之魚。

(中時 )