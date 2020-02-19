中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功。（陳祐誠攝）

中央流行疫情指揮中心宣布，21日下午將派遣包機前往日本接走鑽石公主號船上的台灣人，疫情指揮中心指出，搭乘包機的確切人數還未確定，機上防疫採最高規格，醫師、護理師、空服員及乘客都將穿上全身防護衣，4小時的航程中不供餐、禁止走動，甚至準備尿布不讓旅客上廁所，減少不必要接觸。

目前鑽石公主號有24名台灣人，包括22名乘客、2名工作人員，其中5名確診乘客將留在日本診治，1名船上員工則傾向留在船上工作，剩餘人員將於21日下午從日本羽田機場起飛返台。外交部也發現，船上有雙重國籍者使用他國護照出遊，得知台灣派出包機後也想跟著返台，指揮中心表示，已請日方協助了解有多少相關案例，原則上只要有台灣國籍，會一併處理，所以包機回台人數最後才能確認。

疫情中心副指揮官何啟功說，該班機將派出1名醫師、3名護理師，至於要派出多少空服組員，則要視交通部民航局相關規定，包含乘客在內，所有人都要穿上防護衣，現已先準備30套裝備送往日本。

何啟功表示，該班包機4小時的航程中，組員不會供餐，也禁止乘客走動、上洗手間，並為乘客準備尿布。但遇到真的忍不了的情況，還是會視情況讓旅客使用洗手間。

行李部分，要求所有旅客輕裝登機，以免行李太大件穿不下防護衣，至於託運行李不會跟著到醫院，外部消毒後由家屬代為領回，但考慮行李內部仍有風險，會呼籲家屬14天內不要打開。

負責本次包機事宜的衛福部政次何啟功（見圖）(陳怡誠攝)

(中時 )