王彩樺19日主持華視《黃金年代》，被問到「國標女神」劉真驚傳心臟出狀況，目前裝葉克膜搶救中的消息，神色相當驚訝，「天啊！辛龍年前才來錄我的《女王當家》，那時候看起來一切正常。」她透露原先想連劉真一併約，但因檔期喬不攏作罷。

回想年前辛龍的表現，王彩樺形容，「他上次參加節目真的很開心，人也非常好。」她聽到劉真的消息相當驚訝，忍不住難過表示：「我真的非常意外，劉真老師一直有在跳舞，又跳得那麼好，我們都一直覺得她的身體狀況非常不錯。」表情十分不捨。

劉真驚傳裝葉克膜搶救中。（吳維書攝）

提到身體健康，王彩樺表示自己大約2到3年做一次身體健康檢查，3年多照胃鏡，醫生還誇她的胃就像18歲，雖然曾感染C肝20多年，但後來也痊癒了，所以自認是健康寶寶。近日疫情緊張，她除了勤洗手、戴口罩，更盡量少去群聚處，還會搭配食補，例如多吃薑黃增加免疫力，除夕當天就赴日遊玩的她提及口罩還夠用，「雖然沒有囤貨，但我平常就有戴口罩的習慣，所以還夠。」

(中時 )