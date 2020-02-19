日本職棒火腿隊的我國旅外球員王柏融仍然困在春訓中，在球團對外的自辦熱身賽，先發沒有安打、代打也打不出安打，今（18）日對上廣島代打出擊，2打數無安打，自辦熱身賽累計連續13打數零安打。

今天火腿與廣島之戰，王柏融第1次打擊是第6局上場代打，揮出二壘滾地球出局；王柏融的第2次打擊是8局下遭到廣島洋投強森三振，無功而返。

春訓期間火腿隊的自辦熱身賽，已經對戰阪神虎、樂天金鷲、韓職三星獅與廣島鯉魚等球隊，王柏融出戰5場比賽，出現連14打席、連13打數無安打。

(中時 )