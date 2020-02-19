先發不行代打也不行 王柏融無安打再遭三振 16:312020/02/19 中時 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王柏融仍困在春訓的安打荒（圖／報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本職棒火腿隊的我國旅外球員王柏融仍然困在春訓中，在球團對外的自辦熱身賽，先發沒有安打、代打也打不出安打，今（18）日對上廣島代打出擊，2打數無安打，自辦熱身賽累計連續13打數零安打。 今天火腿與廣島之戰，王柏融第1次打擊是第6局上場代打，揮出二壘滾地球出局；王柏融的第2次打擊是8局下遭到廣島洋投強森三振，無功而返。 春訓期間火腿隊的自辦熱身賽，已經對戰阪神虎、樂天金鷲、韓職三星獅與廣島鯉魚等球隊，王柏融出戰5場比賽，出現連14打席、連13打數無安打。 (中時 ) #王柏融 #代打 #無安打 #自辦熱身賽 #火腿隊 #日職 #廣島隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》王柏融炸裂！告別9支0敲陽春砲 12:312020/02/15 體育 日職》王柏融開轟露笑容 不忘感謝小笠原 15:392020/02/15 體育 王柏融今年首安就是全壘打 終止9打數無安打窘境 16:452020/02/15 體育 大王炸裂 終結春訓安打荒 04:102020/02/16 運動天地 王柏融對內不對外 自辦賽安打再槓龜 15:582020/02/18 體育 金控對戰炮火四射 中信兄弟自辦賽3連勝 16:432020/02/18 體育 深造回國投入自辦賽 恰恰提醒球迷一句話 17:102020/02/18 體育 體育熱門新聞 影》「失控的比賽」 下手發球、球員爭執通通有 - 網球 6搶1 陸願來台隔離 - 運動天地 - 中國時報 NBA》柯瑞確定本季復出 勇士拒絕擺爛 - 體育 MLB》重懲！太空人投手被禁賽162場 - 體育 《時來運轉》他每天買運彩NBA 結果獲利驚人 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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