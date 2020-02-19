台灣電腦硬體大廠技嘉科技公司集團旗下的技宸公司，被檢調查出涉嫌將戰略性高科技貨品電子零件暗地透過香港輸出到列管的伊朗，台北地檢署今（19）日指揮調查局台北市調處在新北市新店區北新路的技宸公司展開搜索，並將負責人李宜泰、劉姓員工以被告身分進行約談，另有證人鄒姓員工、技嘉集團船務部門諸姓員工亦一併傳喚到案，稍晚將移送北檢複訊。

技宸公司是2017年才核准設立，主要營業項目包括無線通信機械器材製造、電子零組件製造、電腦及事務性機器設備批發及電信器材批發等。根據檢調查出，技宸公司在2018年底，未向經濟部國貿局申請輸出許可證，即將一批屬於戰略性高科技的電子零件，透過香港轉運方式，輸往被列管的伊朗。

依據經濟部國貿局公告，戰略性高科技貨品大致分為10大類別，包含：核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與推進系統。

檢調認為，技宸公司涉嫌違反貿易法第27條，未經許可，輸出入戰略性高科技貨品至管制地區，因此今天展開搜索約談行動，除將技宸負責人李宜泰、劉姓員工約談到案，同時另行傳喚鄒姓員工、技嘉集團船務部門諸姓員工作證，稍晚，調查局台北市調處將移送北檢複訊。

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(中時電子報)