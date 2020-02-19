40歲的林姓男子有毒品、搶奪前科，過去在萬華地區曾多次因飛車行搶被逮，但他日前疑似缺錢買毒，不知悔改，16日又再次騎著偷來的機車在萬華昆明街行搶1名婦人得手，萬華警方經循線追查，昨（18）日度將他逮捕歸案。

警方調查，本月16日下午2時許，林男騎車行經台北市昆明街附近，他發現路旁有一名婦人正準備騎車。婦人打開機車置物箱，準備要將包包放入時，林飛車行經她身旁，順勢搶走包包，得手數千元財物；婦人發現遇上搶匪，嚇得報警。

轄區警方調閱監視器畫面，依據搶匪機車車牌追查，卻發現那是一台贓車。不過員警眼尖發現林很「眼熟」，認出他過去曾在萬華地區也犯下機車搶案，循線到他住處外埋伏，在案發隔天早上逮到林。

林男在萬華曾涉多起飛車搶劫，圖為去年8月林男行搶畫面。（圖／報系資料照）

警方調閱監視器追查，發現林男於去年8月，騎車機外出尋找行搶目標，他在華西街、桂林路口時，鎖定1名將包包放在腳踏車前方置物籃的婦人，飛車行搶。不過，當時他因誤催油門導致「犁田」，引起路過民眾圍觀，只好放棄搶來的包包，扶起機車逃離，但12小時後就被逮，但交保後他仍持續犯案。

警方昨（18）日前往林男在萬華的藏匿處將他再度逮捕，並起出少量安非他命，林到案否認犯案，但有監視器佐證，想賴也賴不掉，林男警訊後被依搶奪罪送辦。

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(中時電子報)