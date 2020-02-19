太極能(4934)切入碳化矽領域，今年將增加10台的長晶設備，碳化矽的硬度僅次於鑽石，難度甚高，太極能也會直接導入6吋的生產。初期技術先投入高壓元件導電片（車用）為優先，5G應用部分安排在下一個階段。

太極能總經理謝明凱表示，碳化矽雖然已經問世了一段時間，但應用的時機和技術是重要關鍵，碳化矽過去沒有進展因高端應用不夠成熟，但現在隨著5G環境成熟，應用面可望提升。

謝明凱也強調，過去碳化矽供應無法滿足需求，好的基板不易取得，這也是無法普及化的因素之一。太極希望4Q在碳化矽能有部分量產。未來的客戶可能是像穩懋(3105)，全新(2455)這樣的公司。產品會以供應國內客戶為優先。

謝明凱補充，太極能碳化矽廠房規畫，可以容納50台的長晶設備，資本支出今年在5億台幣之內，碳化矽事業群目前約10餘人。

政府近年來推動各式綠能發電，而發電機中十分重要的核心元件即為電力轉換器，分為變流器(Converter)與逆向變流器(Inverter)，但目前現行的電力轉換效率技術需要經過創新再造，才能達到節省能源之最終目的。然而電力轉換器之矽晶圓材料已達到極限，無法因應節能需求。因此國家傾力投入第三代半導體晶體材料作為研發重點。

為了達到資源循環利用，尋找全新的綠色新材料是永續科技迫在眉睫的議題。碳化矽(SiC)即是一種第三代半導體材料，它具備許多特性：高導熱性、高擊穿場強、高飽和電子漂移速率和寬能隙能等，這些特性可以滿足現代電子技術對高溫、高功率、高壓、高頻、微型輕量化以及抗輻射等惡劣條件的新要求，成為創建綠金聚落中節能、綠能、低碳、智慧社會等永續發展的重要關鍵材料。

(時報資訊)