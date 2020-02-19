南韓政府宣布國內新冠肺炎確診病例新增15例，使目前總確診病例增至46例，投資人轉趨保守，周三南韓KOSPI指數收漲0.07%，為2,210.34點。防疫題材發燒，口罩股Monalisa與Kleannara躍上漲停板，分別收漲30%。外資今日賣超韓股2340億韓元。

韓元微升0.02%，報1,189.3兌一美元。

分析師表示，新冠肺炎疫情恐將衝擊企業獲利，投資人態度轉為保守觀望，但由於市場普遍認為疫情屬於暫時性因素，所以不會出現輕率的拋售潮。

(時報資訊)