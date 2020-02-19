台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今(19)日公告1月自結合併營收為7.3億元，較去年同期減少23.85%。榮剛表示，短期疫情影響航空業，但兩大航空業者對全球飛機市場長線展望抱持樂觀，目前公司的供貨交期一切正常。

榮剛表示，1月營收下滑主要是受農曆春節工作天數減少所致，若與去年春節在2月份比較，則營收增長4.98%。扣除此一因素，本業表現穩定，且工具鋼之原料隨著鉬、釩等金屬價格回升，原料跌價損失逐漸收斂，有助毛利率回升。

至於新冠肺炎對公司的影響，榮剛大陸廠2月交貨恐受疫情影響。榮剛指出，大陸地區此次因新冠肺炎疫情延後開工，雖會影響大陸子公司2月份的交貨，後續會視復工情況來決定3月營收的回溫程度。

在產品各項應用方面，公司指出，兩大航空業者對全球飛機市場長線展望仍抱持樂觀，目前公司的供貨交期一切正常。此外，因油氣、能源等產業與全球景氣連動性高，針對新冠肺炎疫情的後續發展，內部將會嚴密觀察對總體經濟的變化以適時採取因應措施。

榮剛指出，肺炎疫情演變為全球關注的公共衛生事件，並對航空業帶來一定程度的影響，儘管美國波音公司對全球航空運輸業的短期營運提出警訊且把新機交期延後，但波音仍看好長期的新機市場需求，特別是東南亞地區；波音認為，中產階級的擴大與消費力提升，將驅動未來20年內東南亞航空公司需要4,500架新飛機。此外，空中巴士對今年業績表現亦相當樂觀，並宣布將繼續收購龐巴迪在A220客機項目中的剩餘股份。

(時報資訊)