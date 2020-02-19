新冠肺炎疫情影響，多數民眾避免出入公眾場所，驅動宅經濟發生，元大金控(2885)觀察發現，消費者透過線上數位金融平台交易次數呈現大幅增加，其中，子公司元大證券1、2月新戶開戶數大幅增加，在新開立證券戶服務上連結全台所有銀行皆可作為線上開戶扣款帳戶，平均每月開戶數亦較之前成長近百倍。而元大證券「投資先生APP」2018年上市，下載量突破85萬次，並獲獲《財資》數位金融大獎。

元大金控投入金融科技發展，2019年是集團數位金融爆發性成長的一年。元大證券財富管理信託快速開戶僅需三步驟，搭配開戶作業系統自動化流程最快僅需3分鐘，大幅提升線上作業效率；且元大證券更領先業界，在新開立證券戶服務上連結全台所有銀行皆可作為線上開戶扣款帳戶，平均每月開戶數亦較之前成長近百倍。

元大證券指出，「投資先生APP」多元商品除台股外，還包括美股、港股、陸股以及國內外期貨/選擇權，創新開發串接基金財富管理功能，更可不用出門，於募集期間一鍵參與eIPO，透過手機行動裝置即可於募集期間線上參與新基金的募集。

元大銀行「線上申辦」24小時服務不打烊，從線上申辦信用卡、信用貸款申請/查詢/補件/對保，都可透過線上作業。另外，信託開戶也不用跑分行，以新推出的「元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」預約功能為例，從申辦存款帳戶，到開立信託戶並同步完成KYC，提出線上預約，最後於募集期間完成無斷點的線上數位金融服務，對於上班時間無法撥空至銀行開戶的客戶而言相當便利。本預約功能推出後，市場反映熱烈，元大銀行觀察此次提出預約的主要族群為從事科技產業的科技新貴們，其次預先規劃退休理財的上班族也不在少數。

元大投信透過集團各事業線互補與整合，2019年11月針對元大投信官網及「FUND TECH APP」線上開戶程序改版，五個步驟最快3分鐘完成，且兩個工作日完成審核後即可線上交易，至今累積開戶數已超越去年全年一半，成效顯著。目前配合銀行包含元大銀行、兆豐銀行、彰化銀行等。

(時報資訊)