韓聯社發布快訊，南韓今日再增添5起新冠肺炎確診病例，截至目前為止，國內總確診數達到51例。

這表示周三截至下午為止，南韓已爆增20個新冠肺炎確診病例。

今日上午，南韓政府宣布新冠肺炎確診再添15人，使總確診病例總數增至46例。

(時報資訊)