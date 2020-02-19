《國際社會》再添5人，南韓單日新增確診爆增20例 16:312020/02/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社發布快訊，南韓今日再增添5起新冠肺炎確診病例，截至目前為止，國內總確診數達到51例。 這表示周三截至下午為止，南韓已爆增20個新冠肺炎確診病例。 今日上午，南韓政府宣布新冠肺炎確診再添15人，使總確診病例總數增至46例。 (時報資訊) #南韓 #確診病例 #再添 #爆增 #20 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎 陸新增確診2641例143死 16:462020/02/15 兩岸 新冠肺炎／無薪假人數恐爆增 勞動部將於17日公布 16:532020/02/15 財經 新加坡新增5起新冠病毒確診病例 21:232020/02/15 國際 大陸新冠肺炎新增確診病例2009例 累計68500例 10:052020/02/16 兩岸 澳門賭場20日有條件重新開放 21:322020/02/17 國際 大陸衛健委：「三個首次」證明疫情正在好轉 16:052020/02/18 兩岸 《店頭市場》倚強股票20日起停止買賣 17:052020/02/18 財經 網傳桃園高雄出現確診病例 調局約談2網友 17:182020/02/18 社會 北海道、神奈川縣各增1例新冠肺炎確診病例 11:272020/02/19 國際 山東新冠肺炎新增確診人數6連降 治癒人數超200 16:232020/02/19 兩岸 財經熱門新聞 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 「沒人願意上班」 傳鴻海鄭州廠4天返工不到千人 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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