南世村長補選適逢新冠肺炎防疫期間，屏東縣選委會破天荒在選舉公報上加註防疫注意事項。（屏縣選委會提供／林和生屏東傳真）

獅子鄉南世村長楊啟明因涉嫌買票遭法院判決當選無效確定，屏東縣選委會選定22日舉辦補選，因適逢新冠肺炎防疫期間，選委會事先備妥口罩、酒精等物品，更首次在選舉公報上加註疫情注意事項，盼將防疫工作做到滴水不漏。

判決指出，楊啟明在選舉期間涉嫌以每票2000元代價向林姓選民買票，但楊拾口否認賄選，強調這筆錢是給對方看管水塔的酬勞，與選舉無關，對此說法法官並不採信，判決當選無效確定。

補選擇定周末舉行，因適逢新冠肺炎疫情持續擴大，屏縣選委會絲毫不敢大意，選委會組長伍文玲表示，已要求投開票所工作人員需配戴口罩，投票日當天若出現發燒、咳嗽、呼吸道症狀，就要啟動調度預備員替代投開票工作。

當天衛生所也會在投票所外開設簡易檢疫站，並派專員測量體溫、提供乾洗手液等進行初步防疫，雖然沒有硬性規定必須配戴口罩，但現場也有準備適量口罩，提供發燒、孕婦、慢性病患或有呼吸道症狀選舉人使用。

「這真的是史上頭一遭」伍文玲坦言，這次選舉公報除有候選人政見及學經歷外，還特地登錄肺炎注意事項，這是前所未見；且一旦被通報必須居家隔離或居家檢疫的個案，將無法出門投票，但據了解，全村335名選舉人並未有此個案。

(中時 )