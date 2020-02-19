全栗招商服務站進駐縣府一樓工商發展處工商科，提供招商服務資訊。（何冠嫻攝）

「全栗招商服務站」成立！苗栗縣政府招商引資目標破兆

苗栗縣政府吸引企業界到苗栗投資設廠，帶動經濟發展、增加就業機會，19日揭牌「全栗招商服務站」、成立「A＋招商服務團」，主動出擊協助擴廠、智慧化轉型與升級等，關懷聯繫廠商，要在未來3年招商引資2000億元，達招商破兆目標。

2015年苗栗縣政府招商服務馬上辦中心，招攬績優廠商到苗栗設廠，迄今招商引資金額已達8042億元。縣府工商發展處長黃智群指出，以未來3年2000億元招商目標，設立「全栗招商服務站」並編組「A＋招商服務團」加速招商破兆行動方案。

19日苗栗縣長徐耀昌率同工策會副總幹事徐廷琮等幹部、工業會理事長余增國、中興工業區南區管理會理事長羅彬豪、銅鑼工業區廠商協進會理事長黃清譽，及中小企業榮譽指導員協進會會長賴明德與歷任會長和志工揭牌成立。

黃智群說明，全栗招商服務站由志工在縣府一樓工商發展處的工商科駐點，提供招商服務資訊並主動出擊，聯繫企業了解需求；A＋招商服務團則結合苗栗縣中小企業榮譽指導員協會現任會長賴明德及歷任資深會長、SBIR顧問群和熱心且訓練有素的工商志工，運用各自專業，協助企業擴廠、擴增產能、智慧化轉型與升級等需求。

徐耀昌表示，全栗招商服務站為10大幸福施政重要一環，與A＋招商服務團及招商服務馬上辦中心搭配成為黃金鐵三角陣容，以最專業、便捷方式協助企業設廠投資苗栗，在未來3年招商引資2000億，加上先前8042億元，總投資金額要打破1兆大關。

(中時 )