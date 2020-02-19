路燈倒塌挨批警示作為不足，三義鄉公所19日加放三角錐並拉起封鎖線，呼籲用路人注意。（三義鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

路燈倒塌搶修，公所安置警示燈不明顯，路過民眾批評「實在危險」。（巫靜婷攝）

路燈倒塌搶修，公所安置警示燈不明顯，路過民眾批評「實在危險」。（巫靜婷攝）

台13線2路燈倒塌

1輛預拌混凝土車18日傍晚5點半，行經台13線45至46公里處，銅鑼往三義方向，準備進入工地時，駕駛疑似沒看到車頂上方有路燈電線，不慎勾住後，拉扯線路導致2支路燈電桿倒塌、1支出現歪斜情形，三義鄉公所建設課接獲通報，立即報警處理並加派人員前往搶修，安置警示燈。

不過19日下午2時許，卻有民眾發現2支斷裂的路燈桿，仍傾倒於邊坡樹叢，一旁卻不見警示設施，循桿上電話通報鄉公所處理，痛批「斷裂路燈桿離車道太近，實在危險！」，公所解釋，安置的警示燈可能在白天較不明顯，已於下午3時許，請維修廠商加放三角錐並拉出封鎖線，呼籲用路人多加注意。

事發路段車流量大，常有大型車出入，警方接獲報案，到現場查看傾斜狀況及斷裂痕跡，研判是遭大型車勾住線路牽動所致，立即於事發附近工地發現1輛預拌混凝土車，駕駛坦承是他所為，表示當時開進工地時，沒看到路口有電線，願意負起賠償責任。

(中時 )