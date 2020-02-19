哈利波特交響音樂會又回來了！特別的是，專門指揮好萊塢電影配樂的頂尖指揮家約翰．畢爾，將首次來台，和長榮交響樂團同台演奏，為觀眾呈現電影裡的音樂魔法世界，演出集數為第6集《哈利波特：混血王子的背叛》。

約翰．畢爾表示，在現場聆聽電影交響音樂會，和平常戴耳機聽、進電影院聽，大不相同，「電影交響音樂會是一種更為真實的體驗，人們在現場聽到交響樂的聲音，就會意識到這並不僅僅是『看電影、聽音樂』，而是從音樂豐富的聲響中，重新體驗電影的內容。」

約翰．畢爾現年72歲，和一般音樂人大不相同，有個帶有傳奇性質的人生，雖然他從小學音樂，主修打擊樂，但後來加入美國海軍陸戰隊，被派往越南，1969年在位於越南的漢堡高地營救任務中，立下戰功，獲當時美國總統尼克森授予銅星獎勳章。

戰後約翰．畢爾回歸音樂，從事作曲、音樂製作工作，並在1970年擔任電視電影《搖擺吧！甜蜜的土地》的音樂總監，這部作品獲得艾美獎，連帶讓約翰．畢爾聲勢水漲船高，他開始和迪士尼作曲家巴迪．貝克合作，並為迪士尼樂園的景點與舞台劇打造音樂，後來也擔任電影《星際大戰》、《鐵達尼號》等原聲帶錄音的指揮。

約翰．畢爾表示，當他指揮電影交響音樂會時，他特別享受觀眾給予的回饋，「電影裡面是虛擬世界，音樂有時會被對話打擾，但在音樂廳看電影、聽現場演奏的音樂，可以聽見更真實的聲音，那是一種身歷其境的狀態。」

《哈利波特：混血王子的背叛》電影交響音樂會，將在2月29日到3月1日，於台北國家音樂廳登場。

(中時 )