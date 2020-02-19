大陸知名賣書籍網站當當網，近日遭網友在微博爆料稱，當當復工的員工中，有一位母親被確診為新冠肺炎病例，18日，該員工亦出現發熱症狀，但尚未確診。今日起當當已安排全體員工在家辦公。

當當網也已公布這事件相關訊息：

1.北京市通知2月10日復工上班，該公司開始部署各項防疫措施，某些員工被通知在家隔離。

2.10日當當網一些同事回到公司工作。14日北京市通知返京不滿14天的人居家隔離，當當再次更新、擴大居家隔離名單。

3.15日週六，有位同事的母親在通州(在北京近郊)被確診為肺炎。這位同事那個星期在辦公室有三天半的時間。她自己和其他人，當時不知道她母親生病。

4.當當管理層得知消息之後，當晚對辦公區進行幾次消毒。第二天週日，當當連線開幾百人的員工電話大會，向大家通告情況，並安排這個員工座位前、後、左、右的多位員工回家隔離。

5.18日昨日晚間這名員工表示自己已發燒。通報疾控中心後，但該中心不建議停工，當當網管理團隊，考慮同事們可能會有焦慮和不安，便通知全員今日起不必來公司，在家辦公。而在公司其他同事當中，亦有人表示出現「嗓子疼、發燒」等症狀。

當當網復工後，出現員工群聚感染現象，也是許多防疫專家所擔心的事情，這可能令大陸產業逐步復工的現況，再一次打擊，也可能對許多廠商，對復工持更慎重的態度。

(中時電子報)