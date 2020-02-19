苗栗縣長徐耀昌代表回贈茶葉給華夏海灣公司副董事長林漢福〔右四〕。〔謝明俊攝〕

華夏海灣公司為苗栗縣在地企業，適逢新冠肺炎肆虐期間，華夏公司特別捐贈300大桶漂白水給苗栗縣政府，另各捐50大桶漂白水給竹南鎮公所及頭份市公所，總重10噸，華夏海灣公司總經理林漢福表示，身為在地企業，希望善盡企業社會責任，期望拋磚引玉，一同做好防疫工作。

華夏海灣公司是台聚集團氯鹼事業群的核心公司，落腳苗栗竹南已超過50年，華夏公司月前才獲頒經濟部創業50年的感謝狀，並在2019年獲得公司治理評鑑上市公司第一級距的殊榮，是石化、塑膠產業唯一入圍者，並連續獲選證交所「高薪酬100指數成份股」以及台灣企業永續報告金獎。

目前正值新冠肺炎肆虐，防疫工作刻不容緩，原本就熱心公益的華夏公司，特別捐贈300大桶漂白水給縣府防疫消毒使用，每大桶為30公升。另外，華夏公司各捐贈50大桶給竹南鎮公司及頭份市公所，總計約10噸重，希望善盡企業社會責任，拋磚引玉，一起作好防疫工作。

(中時 )