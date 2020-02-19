西武獅隊監督辻發彥今（19）日宣布，今年開幕戰先發投手將由洋投尼爾（Zach Neal）擔任，這也是繼1995年「東方特快車」郭泰源之後，相隔25年，西武再次由外籍投手在開幕戰掛帥先發。西武的開幕戰是3月20日在西武巨蛋主場，對手是火腿鬥士隊。

今天是西武隊A班（一軍）在九州宮崎縣日南市春訓最後一天，辻發彥宣布了這項訊息，他表示：「讓我們在這件事成為『日本一』。」其他各隊都還在考慮開幕戰先發投手人選，西武卻在球季開打前1個月就敲定，進度的確是大幅超前。

31歲的尼爾在小聯盟待了很久，27歲才升上運動家隊大聯盟，但表現平平；2018年轉到道奇隊，去年再跨海來到西武，結果大放異采。先發17場，投100.1局，戰績12勝1敗、自責分率2.87，控球非常好，也成為西武隊先發王牌，這次被欽點為今年開幕戰先發投手並不意外。

此外，「平成怪物」松坂大輔今年重返老東家懷抱，有人認為球團可能會以此製造話題，讓松坂在開幕戰登板先發。不過看來辻發彥的考量點還是戰績優先、實力至上，松坂顯然不在他的口袋名單內。

(中時 )