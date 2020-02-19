宏遠證（6015）19日攜手群騰資訊、國立高雄科技大學財金大數據中心產學合作共同發表《宏遠輿情大師 APP》，透過AI智能技術的運用及整合，打造能夠提供智能輿情分析與智能客服、以及各項智能量化、非量化的策略多元選股，有助於滿足客戶輕鬆掌握資本市場投資動向。

宏遠證券總經理林禎民表示，宏遠證結合產學合作資源，有助於宏遠證在Fintech金融科技上持續創新，強化競爭優勢，有機會在加強客戶服務體驗的同時，同步帶動整體經紀業務市占率。

「宏遠輿情大師APP」是宏遠證與群騰資訊、國立高雄科技大學財金大數據中心，歷經2年研發投入測試，蒐集建立600萬筆數據模型、設計超過30餘種對話情境、提供技術面、財務面、籌碼面及網路聲量共四大面向量化與非量化輿情等選股策略，主打功能包括AI智能小秘書、策略選股、股票快選、宏遠推播、理財新聞、自選追蹤、個股查詢等多元服務，尤其AI智能小秘書為全台首創唯一結合人工智慧與網路社群媒體大數據分析技術的智能輿情分析系統。

如股票市場大盤、產業類股、概念股、指數股票型基金、熱門討論個股等，讓投資人一指輕鬆掌握資本市場輿情投資風向，節省投資人於各大網站搜尋資料的時間，並能夠分析全面完整的資訊後給予人性化且易懂的專業投資建議。

(工商 )