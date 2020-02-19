對於在日本橫濱港的鑽石公主號有台灣旅客22人、台籍船員2人，衛福部長陳時中今（19）日宣布，最快21日下午將可包機接回。負責本次包機事宜的衛福部政次何啟功表示，目前安排由華航一架148人座的班機進行本次任務，預計有一位醫師、三位護理人員隨機就近照顧，至於機組員人數由民航局安排，預計是由羽田機場起飛接送。

在飛行過程，何啟功強調，將要求「不走動、不供餐、儘量不上廁所」，也會準備尿布以備不時之需，同時還會多攜帶20～30套防護衣等用品，就是因為看到美國包機在日本準備接人時，突然多出14例確診者，因此我方會多做準備因應突發情況。

何啟功說，這些搭機的台籍旅客、船員將全程戴護目鏡、口罩、防護衣，由於班機空間相當大，但回台的人數預計不會超過20人（共24人，扣除5名確診者不返台，剩下19人），因此研擬安排他們「一人坐一排」，而醫師、護理同仁會坐在隔離區塊，還會另外預留空間，若是在航程過程，他們有任何身體突發狀況例如發燒等，就可在預留的隔離區塊進行處置。

何啟功補充，為降低風險，上機前會發給他們行前說明書，隨身只能攜帶簡易、必要的物品，其餘行李都改去托運，托運行李抵台後經過消毒，將交給家屬領回，不會跟著台籍旅客或船員到醫院。

(工商 )