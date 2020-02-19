為了讓更多人能夠理解一些已經運用在日常科技產品中的應用原理與知識，不少科技公司高階主管或是科技公司都會運用社群平台來幫用戶上一堂科普課。說到2020年旗艦級手機，支援Wi-Fi 6 算是標準配備。而Wi-Fi 6 為何堪稱為旗艦標配，它在多人同時上網時不會塞車是一大特點。到底如何能辦得到，來看看英特爾的官方科普吧！

根據「英特爾中國」官方微博，他們解釋了Wi-Fi 6為何在多人共用網路時不會塞車的原理。在此之前，先來說明一下Wi-Fi 6 是什麼吧。Wi-Fi 6指的是802.11.ax 無線網路標準，在經過Wi-Fi聯盟修改命名規則後，被簡化成Wi-Fi 6。

Wi-Fi 6包含以下特性：向下相容11a/b/g/n/ac、支援正交頻分多址（OFDMA）、多用戶多輸入多輸出（MU-MIMO）等技術。MU-MIMO技術允許路由器同時跟四個設備通訊，而不是依次通訊；而 Wi-Fi 6則是允許同時跟八個設備進行通訊。支援MU-MIMO技術的優勢從下圖(右)可以看出，能讓多人同時使用無線網路而且不會像過去一樣塞車。

Wi-Fi 6支援MU-MIMO(右)，支援最多八個設備同時通訊。(摘自英特爾中國微博)

支援Wi-Fi 6是當前旗艦級手機的必要特性，包含iPhone 11全系列、三星Galaxy S20 系列、三星Galaxy Note 10以及小米10等手機，都已經支援Wi-Fi 6。不過想要完整體驗Wi-Fi 6的飆網速度，還得搭配支援Wi-Fi 6的路由器，可別忘了唷。

(中時電子報)