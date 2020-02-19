由蔡康永與小S主持的《花花萬物2》邀請小S的姐妹淘阿雅擔任嘉賓，阿雅在節目中自曝欣賞王力宏，有段時間曾很想嫁給他，每年還受邀到王力宏家參與聖誕派對，看到他心裡都會蹦蹦跳，但他都不知情。阿雅被蔡康永問去王力宏家做什麼？她打趣說，去看他與老婆之間如何，誇王力宏老婆很溫暖，會烤餅乾給大夥吃。阿雅笑說：「現在與王力宏已經變朋友了。」

阿雅更曝航空奇遇，當時團隊在飛機上，突然有一位空服員隨機點了幾個人，不管什麼原因就叫他們下飛機，其中一位點到阿雅團隊的攝助，「我們團隊的製片就開始溝通，恰巧商務艙旁邊有一個位置，我就詢問能否請攝助坐這個位置，沒想到竟被男空服員狠瞪地叫我出去。」

一行人大約等了一個多小時，來了一位女空服員，眼見要處理相關事情時，女空服員的手機卻響了，還自顧地聊起天來後說：「你們不受這架飛機歡迎，你們已經犯法了。我們會在法庭上見到你。」於是就把所有乘客趕下飛機，「我後來才知道，這樣是要讓其他乘客知道，是我們這群人不讓這架飛機飛。」

阿雅形容當下心情簡直快火大了，但隨即被一群警察拿著警棍和槍叫進莫斯科某處的小黑屋，「連上廁所都警察拿槍跟著，好像我們是暴民！」最後重新花了十多萬元買機票才結束這場災難，該航空公司都沒派人與他們解釋，幽默說這才是「真正的奇遇」。

(中時 )