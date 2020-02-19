現代社會有許多人喜歡養寵物作伴，將毛小孩照顧的無微不至，但是養寵物有時候也是會有一些危險需要多加注意。一名17歲的少年因為非常寵愛自己的狗狗，時常將牠抱著玩耍，沒想到寵物狗身上的蝨子，竟跑到少年的生殖器上，讓少年奇癢無比，媽媽還誤以為兒子得了性病，趕緊帶著孩子掛急診。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》中分享案例，一名17歲的少年被媽媽帶到急診室，並請醫生幫她兒子檢查「是不是有性病」，醫生聽完相當疑惑，認為少年才17歲，得到性病的機率應該不大，便詢問媽媽為何有這種想法，媽媽解釋因為兒子最近下體發癢，一直抓下體。

接著柯世祐請少年脫下褲子做檢查，「結果尿道口沒有分泌物，也沒有像長菜花那種扁平濕疣，什麼都沒有看到」他便詢問少年是哪不舒服，他才說是「有抓痕」的那邊不舒服，柯世祐檢查後才發現問題，「把他的毛撥開後，蛋蛋上面有一顆紫色的東西，本以為是血管瘤，但摸起來硬硬的，像甲蟲一樣」，後來仔細一看才發現是寵物身上的蝨子。

（圖／翻攝Youtube）

原來少年家有養一隻狗，平時養在陽台，不能進到家中，但少年經常帶著狗狗出去散步，期間可能和其他野狗玩耍接觸，加上少年又經常把狗狗抱在身上，才讓蝨子趁機爬到了少年身上。柯世祐也提醒若家中有養寵物，要注意除蟲，否則可能就會有類似情況發生。

(中時電子報)