新冠肺炎延燒導致寒假延長，孩童在家使用網路交友的機會遽增，基隆市警察局婦幼警察隊於19日指出，據衛福部統計拍攝、散布兒少私密影像佔兒少性剝削案件約6成比例，常見的犯罪手法是在網路上盜用俊男美女的照片檔，製造虛擬的男女分身，以分身接近被害人博取好感，再提供假分身裸照，贏得信任後，藉故騙取被害人的隱私部位照片或影片，甚至有犯嫌會以此要脅被害人，約出見面後加以性侵害的案例。

基隆市警局婦幼警察隊為保護兒童及少年免於性剝削、杜絕私密照片外流，提供「3不1要」網安守則，首先就是請學童做到「不拍攝」、「不留存」、「不傳佈」的3不原則，另外若有遇到任何有爭議，或是奇怪的網路交友情境，請務必「要截圖保存證據」的1要原則。

婦幼警察隊更呼籲，若不肖網友以「掌握裸照」，要求勿報警，仍需要勇敢挺身報案，告知可信任的家人或老師，尋求協助，不要因為害怕而刪除證據，完整保存網頁畫面或是手機中訊息內容，警方受理後，會立刻展開調查，扣押對方手機、電腦硬碟等裝置，以免私密照片、影片遭流傳；若已外流，警方則會透過網路業者、國家通訊傳播委員會，及早阻斷傳播，勇於向性勒索說不，積極舉發才能有效杜絕。

(中時 )