新北市去年行動治理成果佳，貢寮、雙溪里長提案達成率都達7成以上。（許家寧翻攝）

新北市長侯友宜持續傾聽基層心聲，推動行動治理，19日率市府行動團隊前往雙溪、貢寮區與當地里長進行座談，對於當地民眾關心的偏鄉道路養護、簡易自來水、特色公園及解決就醫交通等民生問題，侯友宜也當場拍板，解決市民問題。

貢寮區座談會上，區長施玉祥報告去年37件里長提案進度，目前已解列26件，達成率7成，其中貢寮老街鋪面改善、卯澳漁村前廣場鋪面重鋪案，已獲中央前瞻建設「城鎮之心工程計畫」及市府補助共1018萬，預定於2月底招標、11月完工

福連里長吳文益針對偏區免費接駁巴士不足，建議補助小黃方式，解決周休時段遊客及里民交通需求。對此，交通局回應，將另新闢雙溪、貢寮及平溪偏鄉跨區新巴士路線，滿足民眾就醫需求，也會協助公所向公路總局申請「幸福巴士」，爭取路線營運。

雙溪座談會中，里長也踴躍提案，外柑里長楊文定則針對三叉坑至外柑腳平水地區無自來水設施，希能增設簡易自來水。水利局允將優先針對較急迫性部分新設取水堰，以及管線改善工程，同時將於三貂里增設取水口，解決民生用水問題。

民政局長柯慶忠說，這次里長提案如山路側溝施作、河段護岸及地方建置籃球場等問題，至於去年提案18件已解列14件，達成率78％，已完成上林里番仔坑、份頭路、長源里、雙泰產業道路等逾2萬3800平方公尺道路改善，其餘老舊路段也將逐年編列經費修補。

侯友宜表示，透過不定期到訪各區，聽取地方建言，有急迫需求之處，應優先施作，以應市民之急，各項提案會請研考會落實持續追蹤及管考，對於偏鄉基礎工程經費不足情形，市府也逐步將權力、經費下放給區公所，落實簡政便民，給市民安居樂業的環境。

(中時 )