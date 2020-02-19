衛福部長陳時中（見圖）19日記者會。(陳怡誠攝)
衛福部長陳時中（見圖）19日記者會。(陳怡誠攝)

日本近期陸續發生感染源不明個案，恐已出現隱性社區傳播，日本媒體問及旅遊疫情是否再提升，衛福部長陳時中（右）19日記者會表示，正考慮中。

(中時 )

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #日本 #疫情 #旅遊 #感染源 #記者會