在19日的大陸外交部網上記者會上，外交部發言人耿爽表示，美國《華爾街日報》發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國，經外交部多次嚴正交涉，該媒體至今推諉搪塞，中方因此決定吊銷《華爾街日報》3名駐京記者的記者證。

今天大陸外交部網上記者會上，有媒體提問：美國《華爾街日報》發表辱華文章後，中國要求《華爾街日報》公開正式道歉並查處相關責任人，請問《華爾街日報》是否已就中方要求做出回應？

發言人耿爽表示，2月3日，《華爾街日報》刊發美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）撰寫的評論文章。該文詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，報社編輯還為文章加上了《中國是真正的「亞洲病夫」》這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。

耿爽稱，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，闡明中方的嚴正立場，要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，同時保留對該報採取進一步措施的權利。但遺憾的是，《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。

耿爽表示，中方依法依規處理外國記者事務。對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。鑒此，中方決定從即日起，吊銷《華爾街日報》3名駐京記者的記者證。中方將繼續按照國際慣例，依法為各國記者在華採訪提供支持和便利。

(中時電子報)