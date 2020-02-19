縣府教育處長陸正威與草屯鎮籍議員為北投國小新建幼兒園舍工程動土。（楊樹煌攝）

長期以國小教室充作幼兒園使用的草屯北投國小，今19日舉行新建幼兒園舍工程動土典禮，總工程費1893萬元，10月底完工後，將提供260餘名北投師生，有更優質與充裕的教學空間與資源。

北投幼兒園舍新建工程動土典禮，由縣府教育處長陸正威主持，在虔誠焚香後，陸處長偕同縣議員簡峻庭、唐曉棻、蔡銘軒、廖梓佑，草屯鎮公所祕書王國鉉等共同執鏟動土，並為新建工程奠基祈福。

陸處長指出，林縣長為落實投縣擴大公共化教保服務的目標，積極營造友善育兒空間，縣府配合200多萬元搭配中央補助，才促成北投國小幼兒園的新建，可說是得來不易。

北投國小校長蔡國宏指出，新建幼兒園舍有2班，為1層樓建築設計，將招收3到5歲的60名幼兒，教室工程以幼兒需求為設計重點，空間配置符合幼兒活動學習需求，並結合生活美感的教育理念，讓孩子在快樂、安全的學習園地茁壯。

教育處表示，南投縣已有113所公立幼兒園及4家非營利幼兒園，在縣府積極推動公共化幼兒園下，約有7,000餘名幼兒可進入公共化幼兒園就學，逐年滿足更多家長選擇平價且就近入學的公幼需求，未來仍會持續積極盤點各區公共化教保服務供需情形及學校餘裕教室釋放，提供平價、優質、普及的公共化教保服務，減輕家長的經濟負擔。

(中時 )