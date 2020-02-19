陸美科技競爭愈發激烈，消息人士先是指出，美國政府將禁止工業巨頭奇異（GE）向大陸市場禁止出售客機發動機，周一再傳美國政府將計畫提高大陸企業使用美國晶片設備的門檻，企圖切斷大陸獲得關建半導體材料途徑。不過，美國總統川普發推文暗批對華鷹派，不能太過頻繁使用「國家安全」，來限制陸美生意能力。

外媒消息指出，知情人士提到，川普政府打算修訂美國的監管規範，並將在這兩周舉行政府高層會議，其中討論的議題包括是否對華為祭出新的貿易禁令。路透報導還揭露，兩名消息人士指出，封鎖全球大廠向華為提供晶片，要讓華為「一片也拿不到」，切斷全球大廠供貨來源，全球晶圓代工龍頭台積電也榜上有名。

不過，川普18日發推文表示，若一貫以「國家安全」為藉口，禁止外國購買美國的產品，這將使得美國市場與外國交易陷入困難，以至於美企被迫撤離美國市場保持競爭力。川普指出，美國想賣產品、貨物至大陸與其他國家，若禁止大陸與購買美國產品，訂單會轉到其他地方，「我希望中國購買世界上最好的客機發動機」，意旨先前美國政府禁止GE出售客機發動機給陸企一事。

陸美第一階段貿易協議生效後，這份北京必須2年內採購2000億美元進口商品的承諾，項目就包括客機以及其他製造業產品，川普不太可能急需陸方履行協議內容，幫助其在競選總統連任之路上，塑造進出口貿易順利、促進就業等良好形象。

The United States cannot, & will not, become such a difficult place to deal with in terms of foreign countries buying our product, including for the always used National Security excuse, that our companies will be forced to leave in order to remain competitive. We want to sell... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

(中時電子報)