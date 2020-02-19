陸美科技競爭愈發激烈，消息人士先是指出，美國政府將禁止工業巨頭奇異（GE）向大陸市場禁止出售客機發動機，周一再傳美國政府將計畫提高大陸企業使用美國晶片設備的門檻，企圖切斷大陸獲得關建半導體材料途徑。不過，美國總統川普發推文暗批對華鷹派，不能太過頻繁使用「國家安全」，來限制陸美生意能力。
外媒消息指出，知情人士提到，川普政府打算修訂美國的監管規範，並將在這兩周舉行政府高層會議，其中討論的議題包括是否對華為祭出新的貿易禁令。路透報導還揭露，兩名消息人士指出，封鎖全球大廠向華為提供晶片，要讓華為「一片也拿不到」，切斷全球大廠供貨來源，全球晶圓代工龍頭台積電也榜上有名。
不過，川普18日發推文表示，若一貫以「國家安全」為藉口，禁止外國購買美國的產品，這將使得美國市場與外國交易陷入困難，以至於美企被迫撤離美國市場保持競爭力。川普指出，美國想賣產品、貨物至大陸與其他國家，若禁止大陸與購買美國產品，訂單會轉到其他地方，「我希望中國購買世界上最好的客機發動機」，意旨先前美國政府禁止GE出售客機發動機給陸企一事。
陸美第一階段貿易協議生效後，這份北京必須2年內採購2000億美元進口商品的承諾，項目就包括客機以及其他製造業產品，川普不太可能急需陸方履行協議內容，幫助其在競選總統連任之路上，塑造進出口貿易順利、促進就業等良好形象。
(中時電子報)
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